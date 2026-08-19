В Сеть слили геймплейные видео из старого билда GTA VI. Там замечен индикатор уровня топлива у автомобилей и многое другое

Вчера хакеры слили в Сеть видео с игровым процессом игры GTA VI, которая выйдет в ноябре текущего года. Это сливы весьма старого билда из 2023 года, но уже на них игра выглядит очень достойно.

Rockstar подлинность слива не подтверждала, но активно удаляет видео со всех возможных площадок. Впрочем, так или иначе, некоторые аспекты можно выделить.

Фото Videocardz

К примеру, рейтинг розыска в новой игре будет иметь максимум шесть звёзд против пяти в прошлой игре. Также был замечен индикатор уровня топлива в автомобиле, так что, возможно, машины и прочую технику придётся заправлять.

Кроме того, когда главный герой подходит к своему автомобилю, отображаются оповещения «Загрузка» и «место для хранения 0/4», что предполагает, что для хранения личных авто количество мест может быть ограничено.

Фото Videocardz

Фото Videocardz

Из остального выделяют карту с разделением на пять округов, новую механику стрельбы, два типа валюты. При этом важно понимать, что билд весьма старый, так что вовсе не обязательно всё это доберётся до финальной версии.

Что интересно, слившие материалы хакеры заявили, что сделали это в том числе в качестве протеста против решения Rockstar не выпускать игру на дисках. Также хакеры пообещали слить больше материалов, если разработчики не изменят свою позицию. Правда, игра выйдет уже в ноябре, а в конце августа нам должны показать актуальный геймплей от самой Rockstar.

