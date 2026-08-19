Глава Xiaomi перешёл на новый смартфон и анонсировал фирменный процессор следующего поколения

Xiaomi готовит к выпуску новое поколение собственных чипов Xuanjie или Xring . Об этом заявил основатель и глава компании Лей Цзюнь, подводя итоги второго квартала 2026 года. По его словам, Xiaomi продолжает значительно увеличивать инвестиции в исследования и разработки: расходы на R&D в апреле–июне достигли 9,2 млрд юаней, увеличившись на 18,9% за год.

Первый собственный процессор Xiaomi Xring O1 был представлен в прошлом году. По словам президента Xiaomi Лу Вэйбина, его суммарные поставки в составе трех устройств уже превысили 1 млн штук.

При этом глава Лей Цзюнь оставил это сообщение с совершенно нового смартфона, который пока не имеет названия. Вероятно, в нем и будет использоваться новая SoC

Теперь Xiaomi готовит следующее поколение Xuanjie. Его характеристики и название глава компании не раскрыл, но отметил, что презентация состоится в ближайшее время.