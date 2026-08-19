Робот для эмоционального общения дешевле $15 000. У новинки Noetix Robotics нет рук и ног

На Всемирной конференции роботов 2026 года в Пекине Noetix Robotics представила бионического робота, который привлек внимание посетителей необычайно реалистичной внешностью.

Робот получил реалистичную текстуру кожи, естественные черты лица и тщательно проработанный грим. Робот способен вести голосовой диалог и демонстрировать различные эмоции. Например, он может менять выражение лица и посылать воздушный поцелуй.

В Noetix Robotics рассматривают робота прежде всего как платформу для эмоционального взаимодействия. Его предлагают использовать в больницах для сопровождения пациентов, музеях в качестве интерактивного гида и других сценариях, где требуется более «человечное» общение.

Базовая версия стоит около 99 000 юаней — примерно $14 700, а стоимость наиболее продвинутой модификации превышает 130 000 юаней или $19 300.

Ранее мы рассказывали о бионическом роботе Noetix, ориентированном на эмоциональное взаимодействие: 24 степени свободы, в том числе шесть для глаз и одиннадцать для мимики рта, зрительный контакт и семантическое понимание речи. Именно эта разработка и стала основой нынешней новинки, представленной на Всемирной конференции роботов 2026 года.

Примечательно, что на рынке роботов-компаньонов с реалистичной внешностью у Noetix есть конкуренты с принципиально иным ценовым позиционированием: китайская UBTech выводит на рынок серию Uworlad U1, флагманская версия которой оценена почти в $146 000. На этом фоне ценовой диапазон новинки Noetix — от $14 700 до $19 300 — выглядит заметно доступнее.