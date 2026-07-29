США запретили ввоз китайских гуманоидных роботов

А также четвероногих роботов и подключенных к сети инверторов

Федеральная комиссия по связи США обнародовала меры, запрещающие импорт из Китая новых человекоподобных и четвероногих роботов, а также подключенных к сети инверторов, позволяющих возобновляемым источникам энергии и батареям подключаться к электросетям и оборудованию центров обработки данных.

Ограничения свидетельствуют о том, что администрация Трампа стремится защитить цепочку поставок искусственного интеллекта в США от угроз со стороны Китая, связанных с нарушениями, кражей данных и кибератаками, а также побудить компании перенести производство в США.

«Эти устройства могут создать уязвимости в цепочках поставок, которые могут подорвать экономическую и национальную безопасность США, а также создать угрозу кибербезопасности для критически важной инфраструктуры Америки», — говорится в заявлении Федеральной комиссии по связи (FCC).

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«FCC продолжит вносить свой вклад в обеспечение безопасности критически важных цепочек поставок Америки», — добавил председатель FCC Брендан Карр в пресс-релизе.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин «настоятельно призывает Соединенные Штаты прислушаться к объективным и рациональным голосам деловых кругов обеих стран» и «прекратить очернять китайские компании и угрожать им санкциями». В посольстве заявили, что правительство Китая «примет все необходимые меры в ответ на любые действия, наносящие существенный ущерб его интересам».

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что китайские компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, могут столкнуться с санкциями США за кражу американской интеллектуальной собственности.