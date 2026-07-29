Пыль — больше не проблема. Представлен компактный «воздушный пистолет» Portronics с мотором до 130 000 об/мин

Portronics Tornado Plus получил двигатель мощностью 160 Вт, три режима работы и зарядку через USB-C

Компания Portronics представила беспроводной «воздушный пистолет» Tornado Plus, предназначенный для удаления пыли с клавиатур, системных блоков, фотоаппаратуры, автомобильных салонов и другой техники.

Новинка весит всего 289 г, выполнена в формате пистолета и комплектуется сменными насадками, которые позволяют очищать узкие вентиляционные отверстия, промежутки между клавишами и труднодоступные места.

Фото Portronics/gizmochina

Внутри установлен бесщеточный двигатель мощностью 160 Вт с тремя режимами работы. Минимальная скорость составляет 25 000 об/мин и подходит для деликатной очистки чувствительной электроники. Средний режим работает на 60 000 об/мин, а максимальный разгоняет крыльчатку до 130 000 об/мин, обеспечивая мощный поток воздуха для удаления въевшейся пыли и загрязнений.

Устройство оснащено двумя аккумуляторами емкостью по 3000 мА•ч. Время автономной работы достигает 30 минут на минимальной скорости, около 25 минут на средней и до 10 минут на максимальной. Полная зарядка через порт USB-C занимает примерно три часа.

Также предусмотрены защита от перегрузки, автоматическое отключение при перегреве и функция выключения после трех минут бездействия для экономии заряда.

