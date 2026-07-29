Австралия первой в мире заставит дата-центры производить больше энергии, чем они потребляют. Но с внедрением правил возникла неожиданная проблема: мощности пока нет

Австралия готовится первой в мире обязать крупные дата-центры стать не чистыми потребителями, а поставщиками электроэнергии для энергосистемы. Представленная правительством программа требует, чтобы операторы строили новые объекты возобновляемой энергетики, компенсируя ими собственное энергопотребление, полностью оплачивали подключение к электросетям, снижали расход воды и уменьшали нагрузку на сеть в периоды пикового спроса. Контролировать размещение дата-центров и их потребление ресурсов должен новый государственный орган Office of AI.

Однако практически сразу после публикации инициативы выяснилось её главное ограничение: необходимую энергетическую инфраструктуру невозможно построить так же быстро, как вычислительные мощности. В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория строительство ветровых и солнечных электростанций занимает около 3–5 лет с учётом согласований, тогда как новый дата-центр может быть введён в эксплуатацию примерно за 2 года. По оценке экономиста Commonwealth Bank Джона О, это создаёт риск, что центры обработки данных начнут потреблять электроэнергию раньше, чем заработают предназначенные для них новые источники генерации.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Причина появления столь жёстких требований — ожидаемый резкий рост энергопотребления отрасли. Сейчас дата-центры используют около 3 ТВт·ч электроэнергии в год, но в течение следующего десятилетия этот показатель, по прогнозам, вырастет до 15–30 ТВт·ч на фоне инвестиций в сектор в размере 85–135 млрд австралийских долларов.

Отдельные участники рынка уже заявляют о потенциальном спросе на десятки гигаватт мощности, что сопоставимо со значительной частью существующей генерации страны.

Пока инициатива остаётся проектом. В августе её должно рассмотреть Национальное правительство Австралии (National Cabinet), после чего законопроект планируется внести в парламент в начале 2027 года. Если документ будет принят в нынешнем виде, то Австралия станет первой страной, которая законодательно свяжет строительство новых дата-центров с обязательным вводом дополнительных мощностей возобновляемой энергетики, хотя именно возможность выполнить это требование в заявленные сроки пока вызывает наибольшие вопросы.