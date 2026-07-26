Мощные гибриды российской сборки стали дешевле на 1 млн рублей. На Esteo Exlantix ET, Exlantix ET8 и Esteo V27 теперь можно получить скидку 925 тыс. рублей

Бренд Esteo объявил о включении сразу трех моделей в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии. Благодаря этому покупатели гибридных Exlantix ET, Exlantix ET8 и внедорожника V27 смогут получить скидку в размере 925 тыс. рублей.

Фото: Пресс-служба Esteo

Флагманский Exlantix ET представляет собой полноразмерный 469-сильный гибридный кроссовер. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды, а заявленный запас хода достигает 1180 км.

Модель Exlantix ET8 относится к сегменту полноразмерных шестиместных кроссоверов. Автомобиль длиной 5,2 метра оснащается той же гибридной системой мощностью 469 л.с., запас хода достигает около 1100 км. Среди особенностей модели — 30-дюймовый дисплей с разрешением 6K и аудиосистема мощностью 2000 Вт.

Третьей моделью стал новый внедорожник V27, внешне напоминающий машины Land Rover и Land Cruiser Prado 250. Он оснащен двумя электромоторами общей мощностью 465 л.с. и интеллектуальной системой полного привода. Заявленный запас хода — 800 км.

Esteo вышел на российский рынок весной 2026 года. Бренд создан в рамках сотрудничества российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo.