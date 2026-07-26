В Россию официально приедет большой премиум-кроссовер, проезжающий 2300 км на баке бензина. Это Hongqi HS6 с силовой установкой мощностью 495 л.с.

Китайский премиум-бренд Hongqi планирует вывести на российский рынок гибридный кроссовер HS6. Как сообщил Autonews.ru исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев, продажи модели ориентировочно начнутся летом 2027 года после завершения сертификации. По словам Савельева, в Россию будет поставляться именно та версия автомобиля, которая дважды была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за дальность пробега без дозаправки и подзарядки.

Изображение: Hongqi

Первый рекорд Hongqi HS6 установил в ноябре 2025 года, преодолев 2327,3 км на баке бензина и полностью заряженной тяговой батарее. Второй рекорд был зафиксирован в феврале 2026 года в китайском Хэйхэ. При температуре от -20 до -30 °C серийный автомобиль проехал 1131,1 км. Перед испытанием кроссовер в течение двух часов находился на морозе, чтобы полностью охладить батарею и силовую установку. Во время заезда климатическая система поддерживала температуру в салоне на уровне около +25 °C.

Изображение: Hongqi

В Китае Hongqi HS6 предлагается как с передним, так и с полным приводом. Мощность, в зависимости от версии, — 225 или 495 л.с. В основе системы лежит 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. На чистом электричестве кроссовер способен проехать от 148 до 248 км.

В Китае Hongqi HS6 поступил в продажу в конце 2025 года. Стоимость модели на домашнем рынке — от 178,8 до 228,8 тыс. юаней (2-2,65 млн рублей).