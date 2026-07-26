«Союз МС-28» вернул экипаж с МКС на Землю за 3,5 часа: космонавты пережили 2000 градусов при входе в атмосферу

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» успешно завершил миссию и доставил экипаж Международной космической станции обратно на Землю. Спускаемый аппарат с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом 26 июля в 13:25 по московскому времени совершил мягкую посадку в Казахстане — примерно в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказган.

Фото: Роскосмос

Экипаж вернулся после завершения работы в составе 74-й длительной экспедиции на МКС (241 день). Перед посадкой корабль штатно отстыковался от российского сегмента станции, выполнил тормозной маневр и начал контролируемый сход с орбиты.

Скриншот видео Роскосмос

Одним из самых напряженных этапов полета стал вход в плотные слои атмосферы. При движении на гиперзвуковой скорости вокруг спускаемого аппарата образовалось плазменное облако с температурой около 2000 градусов Цельсия.

После прохождения максимальных нагрузок спускаемый аппарат продолжил снижение на парашютной системе. В последние секунды перед касанием поверхности включились двигатели мягкой посадки, которые снизили скорость падения и обеспечили безопасное приземление.