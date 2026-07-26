12 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi лишились поддержки сервисов Google Play: список устройств

Google официально прекратила поддержку Android 6 Marshmallow, выпущенной еще в 2015 году. Эта версия операционной системы продержалась дольше всех в истории Android — почти 11 лет. Главное изменение касается Google Play Services — ключевого системного компонента Android, который отвечает за работу множества функций: авторизацию через аккаунт Google, карты, уведомления, синхронизацию данных, защиту Play Protect и взаимодействие приложений с сервисами компании. После прекращения поддержки устройства на Android 6 и более старых версиях больше не будут получать обновления Google Play Services. Это означает, что часть современных приложений постепенно начнет работать с ограничениями или полностью перестанет запускаться.

Изображение: Xiaomi

Как пишет XimiTime, изменения затрагивают следующие модели смартфонов Xiaomi и Redmi: Xiaomi Mi 3, Mi 4, Mi 4 LTE, Mi Note, Redmi Note 3, Redmi 3s, Redmi 3s Prime, Redmi 3X, Redmi 4 Prime, Redmi Note 4, Redmi Pro и Redmi 4.

Google Play Services играет настолько важную роль в экосистеме Android, что его отключение фактически превращает старый смартфон в устройство с ограниченной функциональностью. Даже если сама операционная система продолжает работать, приложения могут потерять доступ к критически важным функциям.