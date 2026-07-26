Toyota вводит пожизненную гарантию: компания будет менять батареи в своих электромобилях даже после того, как закончится гарантийный срок

Совместное предприятие GAC Toyota представило новую программу послепродажного обслуживания для своих электромобилей — флагманского седана Platinum 7 (он же Toyota bZ7) и кроссовера Platinum 3X (он же Toyota bZ3X). Компания анонсировала беспрецедентные гарантийные обязательства — она пообещала полностью покрывать последствия возгорания тяговой батареи и бесплатно заменять аккумуляторные элементы даже после окончания стандартного срока эксплуатации.

Изображение: Toyota

По словам производителя, новая политика стала первой в автомобильной отрасли подобной инициативой. Согласно ее условиям, если причиной пожара не стало распространение внешнего возгорания, GAC Toyota берет на себя все расходы независимо от обстоятельств происшествия.

Гарантия распространяется на широкий спектр ситуаций: от производственного дефекта аккумулятора до повреждения нижней части кузова или возгорания батареи после дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, компания заявила, что будет бесплатно менять вышедшие из строя элементы аккумуляторной батареи даже спустя 8 лет эксплуатации автомобиля. При этом программа объявлена бессрочной и распространяется не только на будущих покупателей, но и на владельцев уже приобретенных Platinum 7 и Platinum 3X.

При этом предприятие GAC Toyota пока не раскрыло все детали новой программы. Неясно, какие именно критерии будут использоваться для признания случая гарантийным, кто будет проводить экспертизу повреждений и каким образом компания будет определять причину возгорания.