Экспресс до Земли: космический корабль «Союз МС-28» отстыковался от МКС, приземление — всего через 3,5 часа

На борту — два космонавта и астронавт NASA

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» успешно отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции и начал возвращение на Землю. Об этом сообщил Роскосмос.

Фото: Роскосмос

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

После отделения от станции корабль перешел в автономный полет. Ожидается, что около 12:32 по московскому времени будут включены двигатели торможения, после чего «Союз МС-28» начнет сход с орбиты. Посадка запланирована на 13:26 мск. Таким образом, спуск на Землю займет всего около 3,5 часов.