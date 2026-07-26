Google Pixel подорожают: Google до последнего старалась компенсировать рост стоимости комплектующих для смартфонов, но больше уже не может

Google признала, что глобальный дефицит оперативной памяти начинает напрямую влиять на стоимость смартфонов Pixel. Компания заявила, что из-за резкого подорожания ОЗУ ей придется пересмотреть цены на устройства семейства Pixel. Изменения могут затронуть как будущую линейку Pixel 11, презентация которой ожидается 12 августа, так и некоторые уже продающиеся модели.

Будущий Google Piexl 11 Pro. Изображение: OnLeaks/MyMobiles

По словам вице-президента подразделения Devices and Services Шакила Барката, рынок памяти переживает беспрецедентный скачок цен. Со ссылкой на данные Morgan Stanley он сообщил, что стоимость 1 ГБ оперативной памяти выросла примерно в шесть раз — с 2,8 доллара в 2025 году до 12 долларов в текущем году.

В Google отмечают, что до последнего времени старались компенсировать рост расходов самостоятельно и не перекладывать его на покупателей. Однако теперь, как признают в компании, стоимость компонентов настолько выросла, что это уже влияет на экономику производства смартфонов. В результате цены на устройства Pixel будут корректироваться в зависимости от ситуации с поставками памяти.

Насколько именно подорожают новые смартфоны, Google пока не раскрывает. Подробности компания обещает представить во время официального анонса Pixel 11. При этом производитель заверяет, что продолжит предлагать скидки, программы трейд-ин и бонусы, включая подписку Google One, чтобы сохранить устройства максимально доступными для покупателей.

По данным многочисленных утечек, Pixel 11 и Pixel 11 Pro могут прибавить в цене около 100 долларов. Одновременно ожидается увеличение минимального объема встроенной памяти до 256 ГБ. При этом некоторые источники утверждают, что Pixel 11 Pro получит 12 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

Одновременно Google ищет способ снизить зависимость своих устройств от больших объемов ОЗУ. Компания уже работает над оптимизацией Android и фирменных приложений.