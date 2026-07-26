Сентябрь 2026 года будет жарким: новейшие флагманы iPhone 18, Huawei Mate 90, Xiaomi 18, Vivo X500 и Oppo Find X10 выйдут в сентябре

Обычно премьеры новых флагманов растягивались на несколько месяцев осени, но в 2026 году все будет по-другому

Сентябрь 2026 года может стать одним из самых жарких в истории рынка смартфонов. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, сразу пять крупнейших производителей готовятся провести презентации своих флагманов практически одновременно. Уже в сентябре состоится премьера iPhone 18, Huawei Mate 90, Xiaomi 18, Vivo X500 и Oppo Find X10.

Скриншот видео FPT/Джон Проссер

Обычно производители стараются не сталкиваться лоб в лоб: Apple традиционно проводила презентацию в сентябре, Xiaomi показывала новинки примерно тогда же в Китае, а Huawei, Vivo и Oppo чаще откладывали анонсы до октября или даже ноября. Но в 2026 году все будет иначе.

Самым неожиданным шагом может стать возвращение Huawei к сентябрьскому графику. В последние годы серия Mate дебютировала ближе к концу осени, однако теперь компания, по слухам, намерена снова выпускать свои флагманы одновременно с новыми iPhone и бороться за внимание покупателей с первых дней продаж.

Xiaomi, судя по всему, сохранит нынешнюю стратегию. После сентябрьского запуска Xiaomi 17 компания, как ожидается, представит и Xiaomi 18 в том же месяце. Похожий подход, по информации источника, рассматривают Vivo и Oppo, которые больше не хотят оставаться «второй волной» осенних премьер и намерены выйти на рынок одновременно с основными конкурентами.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.