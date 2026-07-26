Больше Camry, в полтора раза дешевле и в два раза мощнее: большой седан Chery Fulwin A9 оценили в Китае в 110 тыс. юаней (1,3 млн рублей)

Электромобиль может проехать больше 600 км на одной зарядке

Электрические автомобили стремительно дешевеют в Китае. К примеру, новый седан Chery Fulwin A9 оценен всего 110 тыс. юаней. Причем это большая машина, довольно мощная и с тяговой батареей далеко не начального уровня — емкость составляет 70,11 кВтч. Иных вариантов емкости нет, поэтому для всех версий заявлен запас хода 655 км (согласно местной методике CLTC).

Фото: Autohome

Автомобиль предлагается в трех комплектациях:

655 км Pro — от 109 900 юаней (106 900 юаней по программе trade-in — 1,3 и 1,25 млн рублей соответственно);

655 км Max — от 119 900 юаней (116 900 юаней по программе trade-in — 1,4 и 1,35 млн рублей);

655 км Max с лидаром — от 129 900 юаней (126 900 юаней по программе обмена — 1,5 и 1,45 млн рублей).

Фото: Autohome

Габариты автомобиля составляют 4836 х 1896 х 1489 мм при колесной базе 2900 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова — 0,223 Cd. Покупателям доступны семь вариантов окраски кузова и два варианта оформления салона. Chery Fulwin A9 превосходит Toyota Camry по длине колесной базы, при этом даже базовая версия электромобиля на 100 л.с. мощнее базовой версии Camry XV80, которая в Китае дороже. Иными словами, если раньше электромобили были заметно дороже бензиновых машин, то сейчас тренд сместился в другую сторону.

Фото: Autohome

Во всех версиях Chery Fulwin A9 установлен один электромотор мощностью 178 кВт (242 л.с.) с максимальным крутящим моментом 275 Н·м. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 30 до 80% примерно за 20 минут.

В салоне — цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма, медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма и на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8155 (а старшая комплектация получила более современную 3-нанометровую SoC Snapdragon 8678 с повышенной вычислительной производительностью).

Фото: Autohome

Топовая версия также оборудована системой помощи водителю Falcon. Она использует лидар, три миллиметровых радара, 11 камер, 12 ультразвуковых датчиков и отдельный высокопроизводительный процессор. Комплекс поддерживает функции автономного вождения в городе и на трассе, а также интеллектуальную парковку и другие системы помощи водителю.