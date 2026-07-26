В США строят завод, который будет выпускать по 800 инновационных самолетов EL9 Ultra Short в год — этим самолетам не нужны аэропорты и взлетно-посадочные полосы

Американская компания Electra объявила о строительстве первого завода по выпуску гибридно-электрических самолетов EL9 Ultra Short. Предприятие появится в городе Спрингфилд (штат Огайо), общий объем инвестиций в проект составит 850 млн долларов.

Изображение: Electra

Новый производственный комплекс площадью около 39 гектаров разместится рядом с муниципальным аэропортом Springfield-Beckley. Проектирование начнется уже в ближайшие месяцы, строительство стартует в 2027 году, а после запуска завод обеспечит работой почти 2 тыс. человек — планируется создать 1975 новых рабочих мест.

На первом этапе предприятие сможет выпускать до 400 самолетов EL9 Ultra Short в год, а после расширения производственные мощности вырастут до 800 машин ежегодно.

EL9 — один из самых необычных региональных самолетов, разрабатываемых сегодня. Он рассчитан на перевозку до девяти пассажиров и сочетает сразу несколько перспективных технологий: распределенную гибридно-электрическую силовую установку, электронную систему управления fly-by-wire и технологию Blown Lift, при которой поток воздуха от винтов направляется на крыло, значительно увеличивая подъемную силу.

Именно эта технология позволяет самолету взлетать и садиться на площадках длиной всего около 45–46 метров — в несколько раз короче, чем требуется большинству современных региональных самолетов. Максимальная дальность полета составит около 610 километров.

В Electra считают, что EL9 способен изменить сам подход к региональным авиаперевозкам. Компания продвигает концепцию Direct Aviation («прямая авиация»), при которой самолеты смогут выполнять рейсы не только из традиционных аэропортов, но и с небольших подготовленных площадок рядом с городами, промышленными предприятиями и удаленными поселками. В перспективе для этого могут использоваться короткие ВПП, парковки, спортивные площадки, баржи и другие подходящие площадки.

Помимо пассажирских перевозок, EL9 рассматривается как универсальная платформа для грузовой логистики, санитарной авиации, гуманитарных миссий. Гибридная силовая установка, по расчетам разработчиков, также позволит заметно снизить расход топлива и эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными самолетами аналогичного класса.

В настоящее время Electra уже подала заявку в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на сертификацию EL9 по стандарту Part 23. Первый полет серийной версии самолета ожидается в конце 2027 или начале 2028 года.

Любопытно, что ранее в России также сообщалось о разработке самолета со схожей идеологией — проекта «Партизан», рассчитанного на эксплуатацию с предельно коротких площадок. Однако новых сведений о ходе его разработки в последнее время не появлялось.