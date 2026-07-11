Самолет, которому хватит 45 метров для взлета: Electra приблизила гибридный EL9 к сертификации

Американская компания Electra Aero сделала важный шаг к выводу на рынок своего гибридно-электрического самолета EL9. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило первый этап сертификационного процесса: ведомство утвердило документ G-1 Issue Paper, который определяет основные правила проверки новой модели. Для самолетов с нестандартными технологиями такой документ играет ключевую роль: он фиксирует, какие авиационные нормы будут применяться к проекту и каким образом регулятор будет оценивать новые инженерные решения.

Изображение: Electra

Electra подала заявку на сертификацию EL9 по требованиям FAA Part 23 в ноябре 2025 года. По данным компании, согласование G-1 заняло около семи месяцев и стало результатом многолетнего сотрудничества с авиационным регулятором.

Теперь проект переходит к следующему этапу — G-2. На этой стадии Electra и FAA должны определить конкретные методы подтверждения безопасности самолета. В программу войдут инженерные расчеты, наземные проверки, летные испытания, инспекции и анализ технической документации.

Electra EL9 — это девятиместный гибридно-электрический самолет, который объединяет сразу несколько перспективных технологий:

распределенную гибридно-электрическую силовую установку;

систему увеличения подъемной силы за счет обдува крыла;

электронную систему управления fly-by-wire.

Главной особенностью самолета станет способность выполнять сверхкороткий взлет и посадку. По расчетам Electra, EL9 сможет работать с площадок длиной всего около 45 метров — это значительно меньше, чем требуется большинству современных региональных самолетов.

Самолет рассчитан на перевозку до 9 пассажиров и должен получить дальность полета до 330 морских миль (около 610 км).

В Electra считают, что такая комбинация технологий позволит создать новый формат региональных перевозок: небольшие самолеты смогут использовать короткие взлетно-посадочные площадки рядом с городами, промышленными зонами и небольшими населенными пунктами, снижая зависимость от крупных аэропортов.

Гибридная силовая установка также должна обеспечить более низкий расход топлива и уменьшить эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными самолетами аналогичного класса.