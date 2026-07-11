Вероятность Супер-Эль-Ниньо выросла до 81%: климатическая аномалия может сохраниться до 2027 года

Вероятность того, что текущий Эль-Ниньо перерастёт в Супер-Эль-Ниньо (Super El Niño) — особенно мощную фазу климатического явления, — выросла до 81%. Об этом говорится в новом прогнозе Национальной метеорологической службы США (National Weather Service, NWS), опубликованном 9 июля.
Согласно оценке синоптиков, система с вероятностью 97% сохранится как минимум до начала весны 2027 года.
Эль-Ниньо — это крупномасштабное климатическое явление, возникающее в экваториальной части Тихого океана. Обычно вода в восточной части тропического Тихого океана заметно холоднее, чем в западной, однако во время Эль-Ниньо температура поверхности моря повышается. Это меняет распределение тепла в атмосфере, влияет на глобальные воздушные потоки и приводит к изменению погодных условий во многих регионах мира.
Согласно обновлённым данным NWS, температура поверхности моря на значительной части центральной и восточной экваториальной зоны Тихого океана уже превышает климатическую норму более чем на 1 °C, а в отдельных районах аномалия приближается к 3 °C.
Если показатели продолжат расти, то нынешний эпизод войдёт в число немногих Супер-Эль-Ниньо, зарегистрированных с 1950 года.
Сильные эпизоды способны заметно изменить распределение осадков и температур по всему миру. В странах Юго-Восточной Азии они повышают риск засух, масштабных природных пожаров, наводнений и неурожаев, тогда как в Атлантическом океане нередко сопровождаются снижением активности сезона ураганов.
Из-за потенциально тяжёлых последствий столь мощных событий некоторые учёные ранее обсуждали возможность ослабления Эль-Ниньо с помощью методов геоинженерии — преднамеренного воздействия на климатическую систему. Однако подобных технологий пока что не существует, а сама идея вызывает серьёзные научные и этические споры.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально подтвердило формирование Эль-Ниньо ещё в июне, однако новые наблюдения показывают, что система продолжает усиливаться быстрее, чем ожидалось. Именно поэтому вероятность перехода в категорию Супер-Эль-Ниньо была значительно повышена.
По данным NWS, чем сильнее окажется нынешний эпизод, тем выше вероятность, что 2026 или 2027 год — либо сразу оба — установят новый мировой температурный рекорд. Аналогичная ситуация наблюдалась и во время предыдущих эпизодов Супер-Эль-Ниньо, сопровождавшихся рекордно высокими среднегодовыми температурами на планете.
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