Вероятность Супер-Эль-Ниньо выросла до 81%: климатическая аномалия может сохраниться до 2027 года

Обновлённый прогноз Национальной метеорологической службы США показывает, что нынешний Эль-Ниньо продолжает усиливаться и может войти в число самых мощных эпизодов с середины XX века

Вероятность того, что текущий Эль-Ниньо перерастёт в Супер-Эль-Ниньо (Super El Niño) — особенно мощную фазу климатического явления, — выросла до 81%. Об этом говорится в новом прогнозе Национальной метеорологической службы США (National Weather Service, NWS), опубликованном 9 июля.

Согласно оценке синоптиков, система с вероятностью 97% сохранится как минимум до начала весны 2027 года.

Эль-Ниньо — это крупномасштабное климатическое явление, возникающее в экваториальной части Тихого океана. Обычно вода в восточной части тропического Тихого океана заметно холоднее, чем в западной, однако во время Эль-Ниньо температура поверхности моря повышается. Это меняет распределение тепла в атмосфере, влияет на глобальные воздушные потоки и приводит к изменению погодных условий во многих регионах мира.

Спутниковый снимок показывает отклонение температуры поверхности океана от средних значений в экваториальной части тропического Тихого океана в первую неделю июня 2026 года. Более тёплые воды обозначены различными оттенками красного и оранжевого по сравнению с базовым климатическим уровнем. По данным программы Coral Reef Watch Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Источник: NOAA Satellites

Согласно обновлённым данным NWS, температура поверхности моря на значительной части центральной и восточной экваториальной зоны Тихого океана уже превышает климатическую норму более чем на 1 °C, а в отдельных районах аномалия приближается к 3 °C.

Если показатели продолжат расти, то нынешний эпизод войдёт в число немногих Супер-Эль-Ниньо, зарегистрированных с 1950 года.

Сильные эпизоды способны заметно изменить распределение осадков и температур по всему миру. В странах Юго-Восточной Азии они повышают риск засух, масштабных природных пожаров, наводнений и неурожаев, тогда как в Атлантическом океане нередко сопровождаются снижением активности сезона ураганов.

Из-за потенциально тяжёлых последствий столь мощных событий некоторые учёные ранее обсуждали возможность ослабления Эль-Ниньо с помощью методов геоинженерии — преднамеренного воздействия на климатическую систему. Однако подобных технологий пока что не существует, а сама идея вызывает серьёзные научные и этические споры.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально подтвердило формирование Эль-Ниньо ещё в июне, однако новые наблюдения показывают, что система продолжает усиливаться быстрее, чем ожидалось. Именно поэтому вероятность перехода в категорию Супер-Эль-Ниньо была значительно повышена.