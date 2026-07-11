9,25 кВт·ч и 25 лет работы: новый натрий-ионный аккумулятор выходит на рынок домов

Американская компания Unigrid Battery начала коммерческие поставки домашних систем хранения энергии Na+Casa, созданных на основе натрий-ионных аккумуляторов. Первые установки уже появились в частных домах в Европе, выход на рынок США запланирован на конец 2026 года после завершения сертификации.

Изображение: Unigrid

Новая система рассчитана прежде всего на владельцев домов с солнечными панелями. Na+Casa позволяет сохранять излишки энергии, выработанной днем, использовать ее вечером или ночью, а также обеспечивать резервное питание при отключениях электросети.

В основе устройства лежит собственная технология Unigrid — NCO sodium-ion. Домашний накопитель получил емкость 9,25 кВт·ч и, по заявлению компании, рассчитан примерно на 25 лет эксплуатации. Это сопоставимо со сроком службы современных солнечных панелей, поэтому владельцам солнечных электростанций не придется менять аккумулятор в середине жизненного цикла всей системы.

Одним из преимуществ Na+Casa разработчики называют простую интеграцию. Система совместима с большинством современных гибридных инверторов, поэтому ее можно добавить к уже установленной солнечной электростанции.

Главное отличие нового накопителя от большинства домашних батарей сегодня — использование натрий-ионной химии вместо литий-ионной. По данным Unigrid, такая технология обладает несколькими преимуществами:

отсутствует риск теплового разгона — опасного процесса перегрева, который может привести к возгоранию аккумуляторных элементов;

не используются литий, кобальт и никель, что снижает зависимость от дефицитного сырья;

применяются более доступные материалы на основе натрия.

Компания также отмечает, что Na+Casa способна работать в широком температурном диапазоне — от -40 до +60 °C. Это позволяет использовать систему как в регионах с холодным климатом, так и в условиях сильной жары.

Сейчас Unigrid выпускает натрий-ионные аккумуляторы с производственной мощностью около 200 МВт·ч в год. Однако компания планирует резко увеличить объемы производства: к 2027 году выпуск должен вырасти до 2 ГВт·ч в год.