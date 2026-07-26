AMD продлевает жизнь платформе AM5 — ее будут использовать новейшие CPU Zen 7, а AM6 выйдет в 2029 году вместе с Zen 8 и поддержкой DDR6

Еще примерно три года сокет AM5 будет актуален

Процессоры AMD Ryzen на архитектуре Zen 7, судя по опубликованной дорожной карте компании, могут стать последним поколением для платформы AM5. После этого AMD перейдет на новый сокет AM6, который, как ожидается, дебютирует вместе с архитектурой Zen 8.

Изображение: WCCF

Платформа AM5 появилась в 2022 году одновременно с процессорами Ryzen 7000 (Raphael). Затем на ней вышли Ryzen 8000G (Hawk Point) и Ryzen 9000 (Granite Ridge). Следующим этапом станут процессоры Ryzen на архитектуре Zen 6 под кодовым названием Olympic Ridge, которые, по предварительным данным, выйдут после серверных чипов EPYC того же поколения.

Если AMD сохранит нынешний двухлетний цикл обновления настольных процессоров, то серверные решения на Zen 7 могут появиться примерно в 2028 году, а настольные Ryzen — в 2029-м. Это полностью совпадает с обещанием компании поддерживать платформу AM5 как минимум до 2029 года.

Изображение: AMD

Несмотря на переход на более современный техпроцесс TSMC — предположительно A16, A14 или их комбинацию, — Zen 7 сохранит совместимость с нынешним сокетом. Косвенно на это указывает и серверная дорожная карта AMD: процессоры EPYC Florence на архитектуре Zen 7 по-прежнему будут использовать платформы SP7 и SP8 с памятью DDR5, без перехода на DDR6.

Ранее AMD уже заявляла, что не собирается менять сокеты без серьезной необходимости. По словам представителей компании, новая платформа понадобится лишь тогда, когда появятся действительно новые стандарты — DDR6 или следующее поколение интерфейсов PCI Express.

По предварительной информации, Zen 7 получит поддержку более быстрых модулей памяти MRDIMM и LPDDR5X, а также новые ИИ-инструкции ACE (AI Compute Extensions). При этом контроллер памяти, вероятнее всего, останется рассчитанным на DDR5, что позволит владельцам существующих материнских плат AM5 обновить процессор без полной замены платформы.

Именно поэтому многие отраслевые аналитики ожидают, что AM6 дебютирует уже вместе с Zen 8. Новая платформа, предположительно, принесет поддержку DDR6 и других технологий, которые уже невозможно будет реализовать в рамках нынешнего сокета.