Apple просит Трампа разрешить китайскую память для iPhone, но Micron категорически против
Тим Кук лично добивается смягчения ограничений
Apple активно убеждает администрацию Дональда Трампа разрешить использование микросхем памяти китайских компаний Changxin Memory (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC) в устройствах, которые продаются за пределами США.
Генеральный директор Apple Тим Кук обсуждал этот вопрос с самим президентом США Дональдом Трампом, министром торговли Говардом Латником, министром финансов Скоттом Бессентом и другими представителями администрации.
Против этой инициативы выступает Micron Technology — единственный крупный американский производитель микросхем памяти. Глава компании Санджай Мехротра предупредил власти США, что допуск китайских производителей к поставкам памяти для американских технологических компаний может серьезно ударить по национальной полупроводниковой отрасли, даже если такие компоненты будут использоваться только в устройствах для зарубежных рынков. В Micron считают, что проблему дефицита можно решить за счет расширения собственного производства в США, на которое компания уже пообещала направить 250 млрд долларов инвестиций.
В Apple придерживаются противоположной позиции. Компания считает, что сотрудничество с китайскими поставщиками позволит уменьшить дефицит памяти, снизить стоимость комплектующих и в конечном итоге сделать устройства дешевле для покупателей.
При этом Apple, как утверждается, недовольна высокой прибыльностью Micron, считая, что производитель памяти получает чрезмерную выгоду от сложившейся ситуации.
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