Apple просит Трампа разрешить китайскую память для iPhone, но Micron категорически против

Apple активно убеждает администрацию Дональда Трампа разрешить использование микросхем памяти китайских компаний Changxin Memory (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC) в устройствах, которые продаются за пределами США.

Генеральный директор Apple Тим Кук обсуждал этот вопрос с самим президентом США Дональдом Трампом, министром торговли Говардом Латником, министром финансов Скоттом Бессентом и другими представителями администрации.

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Против этой инициативы выступает Micron Technology — единственный крупный американский производитель микросхем памяти. Глава компании Санджай Мехротра предупредил власти США, что допуск китайских производителей к поставкам памяти для американских технологических компаний может серьезно ударить по национальной полупроводниковой отрасли, даже если такие компоненты будут использоваться только в устройствах для зарубежных рынков. В Micron считают, что проблему дефицита можно решить за счет расширения собственного производства в США, на которое компания уже пообещала направить 250 млрд долларов инвестиций.

В Apple придерживаются противоположной позиции. Компания считает, что сотрудничество с китайскими поставщиками позволит уменьшить дефицит памяти, снизить стоимость комплектующих и в конечном итоге сделать устройства дешевле для покупателей.

При этом Apple, как утверждается, недовольна высокой прибыльностью Micron, считая, что производитель памяти получает чрезмерную выгоду от сложившейся ситуации.