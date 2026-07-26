Китай начал развёртывать первую коммерческую группировку спутников для поиска космического мусора

Созвездие Gande должно включать 120 аппаратов с ИИ для круглосуточного отслеживания объектов на разных орбитах и полного развёртывания к 2030 году

Китай начал развёртывание первой коммерческой спутниковой группировки, предназначенной для мониторинга космического мусора. Первый аппарат созвездия Gande был запущен на коммерческой ракете Lijian-1 с космодрома на северо-западе страны. Всего сеть должна включать 120 спутников и обеспечивать круглосуточное обнаружение объектов на низких, средних и высоких орбитах.

Проект разрабатывает частная пекинская аэрокосмическая компания ATmoto Technology. Созвездие будет создано в 3 этапа, завершить развёртывание планируется до 2030 года. Первый этап LX630 включает 14 спутников, которые создаются совместно с компанией Liangxi Aerospace Technology Group и предназначены для наблюдения и составления каталога космических объектов.

Фото: Xinhua

Первый спутник группировки получил бортовой компьютер с поддержкой искусственного интеллекта, который позволяет проводить мониторинг, быстро отслеживать цели и выполнять задачи в экстренных ситуациях без постоянного управления с Земли. Аппарат также оснащён системой изменения орбиты, благодаря чему может выполнять сближение с объектами и другие операции на орбите.

Необходимость развития таких систем объясняется ростом количества запусков и увеличением числа обломков на околоземных орбитах. По данным китайских СМИ, число фрагментов космического мусора размером более 1 см, способных представлять угрозу для аппаратов, превышает 1 млн. Такие объекты движутся со скоростью около 7,9 км/с и могут серьёзно повредить спутники и космические станции при столкновении.

На втором этапе проекта планируется добавить 36 спутников с камерами высокого разрешения и датчиками электромагнитной обстановки, а третий этап предусматривает запуск ещё 70 аппаратов с ИИ для распознавания объектов, анализа их поведения и автономного принятия решений. Полное развёртывание Gande должно расширить возможности Китая по отслеживанию космического мусора и управлению движением на орбите.