Робокурьеры теперь доставляют заказы в 51 районе Москвы

Всего их более 400, они развозят 1,5 тыс. заказов в сутки

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что роботы-курьеры начали доставлять заказы ещё в 31 районе столицы. Теперь в Москве работают более 400 роверов, которые выполняют заказы, в общей сложности, в 51 районе. В новые зоны запустили роботов нового поколения — первые серийные модели Яндекса, добавил Ликсутов.

Фото: Яндекс

В новых роверах обновили подвеску для лучшей проходимости и поставили более мощный вычислительный блок. Специальная нейросеть формирует траекторию движения и точнее прогнозирует обстановку вокруг ровера, помогая ему справляться с городскими сценариями. Среднее время доставки сократилось примерно на 10%.

Изображение: Московский транспорт