Контейнеровоз ядерными реакторами нового типа получил первое одобрение в США

Американское бюро судоходства одобрило концепт контейнеровоза на 15 000 TEU с двумя реакторами на расплавах солей, рассчитанными на многолетнюю работу без дозаправки

Наука и космос

Американское бюро судоходства (American Bureau of Shipping, ABS) выдало предварительное одобрение концепции (Approval in Principle) проекту контейнеровоза вместимостью 15 000 TEU (стандартных 20-футовых контейнеров), оснащённого двумя малыми модульными реакторами.

Проект разработал Корейский исследовательский институт судов и океанотехники (Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering, KRISO), который предлагает адаптировать технологии ядерной энергетики с военных кораблей для гражданского торгового флота.

Энергетическая установка использует два морских реактора на расплавах солей (Molten Salt Reactor, MSR) — разновидность малых модульных реакторов, в которых топливо находится в виде смеси. В отличие от традиционных водо-водяных реакторов, такие установки работают при низком давлении, что снижает риск аварий, связанных с резким падением давления и нагрузкой на защитную оболочку. Согласно расчётам разработчиков, MSR-реакторы способны обеспечивать судно энергией в течение нескольких лет без «дозаправки» и обслуживания.

Источник: KAERI

Одной из ключевых задач стала работа реакторов при постоянно меняющейся нагрузке судовой энергетической системы. Для этого оба реактора объединены с системой накопления энергии, которая распределяет нагрузку между реакторами и аккумуляторами. Если один реактор временно снижает мощность или выводится на обслуживание, то второй реактор и батареи автоматически поддерживают стабильную работу электросети судна и обеспечивают запас энергии для маневрирования.

Конструкция судна также была переработана под новую силовую установку. Отказ от топливных цистерн и дымовых труб позволил использовать освободившееся пространство для размещения контейнеров. Реакторный отсек разместили в центральной части корпуса «Панамакса», где изгибающие нагрузки и деформации ниже, а сам реактор лучше защищён от боковых столкновений. Жилые помещения экипажа перенесли в носовую часть, чтобы увеличить расстояние до реакторного отсека.

Для проверки поведения судна в реальных условиях специалисты провели гидродинамические испытания масштабных моделей в бассейне. Полученные данные использовали при проектировании корпуса, который, по расчётам, сможет поддерживать скорость до 25 узлов даже при сильном волнении.

Проект создавался совместно с Samsung Heavy Industries и Корейским институтом исследований атомной энергии (Korea Atomic Energy Research Institute, KAERI). Институт KAERI разработал сам реактор MARINA, следующим этапом станет детальное проектирование и проработка интеграции реакторной установки с конструкцией судна.

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