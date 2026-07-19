Контейнеровоз ядерными реакторами нового типа получил первое одобрение в США

Американское бюро судоходства одобрило концепт контейнеровоза на 15 000 TEU с двумя реакторами на расплавах солей, рассчитанными на многолетнюю работу без дозаправки

Американское бюро судоходства (American Bureau of Shipping, ABS) выдало предварительное одобрение концепции (Approval in Principle) проекту контейнеровоза вместимостью 15 000 TEU (стандартных 20-футовых контейнеров), оснащённого двумя малыми модульными реакторами.

Проект разработал Корейский исследовательский институт судов и океанотехники (Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering, KRISO), который предлагает адаптировать технологии ядерной энергетики с военных кораблей для гражданского торгового флота.

Энергетическая установка использует два морских реактора на расплавах солей (Molten Salt Reactor, MSR) — разновидность малых модульных реакторов, в которых топливо находится в виде смеси. В отличие от традиционных водо-водяных реакторов, такие установки работают при низком давлении, что снижает риск аварий, связанных с резким падением давления и нагрузкой на защитную оболочку. Согласно расчётам разработчиков, MSR-реакторы способны обеспечивать судно энергией в течение нескольких лет без «дозаправки» и обслуживания.

Источник: KAERI

Одной из ключевых задач стала работа реакторов при постоянно меняющейся нагрузке судовой энергетической системы. Для этого оба реактора объединены с системой накопления энергии, которая распределяет нагрузку между реакторами и аккумуляторами. Если один реактор временно снижает мощность или выводится на обслуживание, то второй реактор и батареи автоматически поддерживают стабильную работу электросети судна и обеспечивают запас энергии для маневрирования.

Конструкция судна также была переработана под новую силовую установку. Отказ от топливных цистерн и дымовых труб позволил использовать освободившееся пространство для размещения контейнеров. Реакторный отсек разместили в центральной части корпуса «Панамакса», где изгибающие нагрузки и деформации ниже, а сам реактор лучше защищён от боковых столкновений. Жилые помещения экипажа перенесли в носовую часть, чтобы увеличить расстояние до реакторного отсека.

Для проверки поведения судна в реальных условиях специалисты провели гидродинамические испытания масштабных моделей в бассейне. Полученные данные использовали при проектировании корпуса, который, по расчётам, сможет поддерживать скорость до 25 узлов даже при сильном волнении.