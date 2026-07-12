Нью-Джерси может запретить работу беспилотников Tesla из-за требований к сенсорам

Законопроект штата впервые в США может закрепить обязательное использование нескольких систем восприятия для полностью автономных автомобилей, что поставит под вопрос запуск Tesla Robotaxi с камерами без лидаров и радаров

Власти Нью-Джерси рассматривают законопроект, который может фактически закрыть доступ беспилотным автомобилям Tesla на рынок штата. Документ требует, чтобы полностью автономные машины использовали камеры вместе как минимум с двумя дополнительными технологиями восприятия, обычно это лидар и радар.

Если закон будет принят, то Нью-Джерси станет первым штатом США, закрепившим такие требования к аппаратной конфигурации беспилотников на уровне закона.

Причиной спора стала разница между подходами Tesla и большинства других разработчиков автономного транспорта. Tesla делает ставку на камеры и искусственный интеллект, считая, что достаточно развитая ИИ-система сможет управлять автомобилем так же, как человек, используя зрение. Большинство конкурентов, включая Waymo и Zoox, используют комбинацию камер, лидаров и радаров, поскольку считают, что разные сенсоры компенсируют ограничения друг друга.

Автор законопроекта сенатор Эндрю Цвикер (Andrew Zwicker), физик из Лаборатории физики плазмы Принстонского университета (Princeton Plasma Physics Laboratory), заявил изданию The Verge, что инициатива не направлена против Tesla, а связана с требованиями безопасности. После поездки на беспилотном автомобиле Waymo в Финиксе он признал потенциал технологии, но считает, что нынешних возможностей камер и программного обеспечения недостаточно для полной автономности в сложных условиях.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Предлагаемый трёхлетний пилотный проект предусматривает обязательное разрешение штата для коммерческой эксплуатации полностью автономных автомобилей, передачу данных об авариях и не менее 50 тыс. миль (около 80 тыс. км) контролируемых тестов перед отказом от водителя. При этом законопроект касается именно автомобилей без человека за рулём и не ограничивает системы помощи водителю, где требуется присутствие водителя.

Главный технический спор связан с надёжностью разных сенсоров. Камеры хорошо распознают визуальные детали — дорожные знаки, разметку и пешеходов, но хуже работают при плохой погоде, темноте и бликах. Радар эффективнее измеряет расстояние и скорость объектов в сложных погодных условиях, а лидар создаёт трёхмерную карту окружающего пространства с помощью лазерных импульсов.

Эксперт по безопасности автономных систем из Университета Карнеги — Меллона Филипп Купман (Philip Koopman) считает, что камеры в будущем могут стать достаточными, но сегодня, по его мнению, они ещё не готовы для круглосуточной работы на большинстве дорог.