Осветление морских облаков может ослабить Эль-Ниньо, показало моделирование на основе австралийских пожаров

Учёные смоделировали применение солнечной геоинженерии для краткосрочного управления экстремальными климатическими событиями и показали потенциал метода, но предупредили о возможных побочных эффектах

Учёные из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего изучили возможность ослабления экстремальных фаз Эль-Ниньо с помощью осветления морских облаков (Marine Cloud Brightening, MCB). Метод предполагает распыление микроскопических частиц аэрозоля в морские облака, чтобы повысить их отражательную способность и уменьшить количество солнечной энергии, поступающей в океан.

Исследование, опубликованное 8 июля 2026 года в журнале Science Advances, рассматривает MCB не как способ постоянного «охлаждения планеты», а как инструмент краткосрочного воздействия на отдельные опасные климатические события. Авторы работы во главе с климатологами Кейт Рике и Джессикой Ван использовали данные о масштабных лесных пожарах в Австралии 2019–2020 годов как естественный аналог такого вмешательства.

Во время австралийского «Чёрного лета» (Black Summer) в атмосферу попало большое количество аэрозолей от горения биомассы. Перенесённые через Тихий океан частицы сделали морские облака в юго-восточной части океана более яркими, что увеличило отражение солнечного света и способствовало охлаждению поверхности воды. Учёные связали этот процесс с последующим развитием продолжительной Ла-Ниньи в 2020–2023 годах, явления, которое, характеризуется необычно низкой температурой поверхности океана и усилением преобладающих ветров у поверхности, и использовали его как «природный эксперимент для проверки моделей MCB».

Изображение сгенерировано: Nano Banana

В моделировании исследователи проверили, сможет ли искусственное осветление облаков изменить развитие Эль-Ниньо — периодического потепления поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на погоду во всём мире. Они изучили два исторических события: сильное восточно-тихоокеанское Эль-Ниньо 1997–1998 годов и центрально-тихоокеанское Эль-Ниньо 2015–2016 годов.

Результаты показали, что эффективность метода сильно зависит от времени начала воздействия. При наиболее продолжительной стратегии, когда воздействие начиналось в июне и продолжалось до февраля, моделирование для события 2015–2016 годов показало снижение температуры примерно на 1,88 °C и возвращение системы к более нейтральному состоянию. Более позднее начало воздействия, например с декабря, давало значительно меньший эффект: охлаждение составляло около 0,31 °C.

Механизм действия MCB оказался сложнее простого отражения солнечного света. По расчётам учёных, осветление облаков может нарушать положительную обратную связь Бьеркнеса — процесс, при котором изменения температуры океана и ветров усиливают друг друга во время Эль-Ниньо. Воздействие также влияет на крупную систему циркуляции воздуха в тропиках и на положение термоклина, — границы между тёплыми поверхностными и холодными глубинными слоями океана.

Источник: DOI: 10.1126/sciadv.adx3012, Science Advances

Однако авторы подчёркивают, что метод не является универсальным решением климатических проблем.

Моделирование отчётливо показало возможные побочные эффекты: длительное применение MCB может ускорить переход к Ла-Нинье, а изменения в Тихом океане способны повлиять на отдалённые регионы. В некоторых сценариях учёные обнаружили потепление над Европой и Азией из-за удалённых климатических связей между регионами.

Эффективность метода также зависит от типа Эль-Ниньо. Для события 2015–2016 годов, связанного с центральной частью Тихого океана, MCB работал лучше, чем для восточного Эль-Ниньо 1997–1998 годов. Причиной стали различия в исходных условиях, включая особенности облачности у берегов Южной Америки.

Учёные оценили и техническую сторону возможного применения. Чтобы достичь максимального физически возможного увеличения концентрации капель в облаках — около 500 частиц на кубический сантиметр — потребовались бы специальные суда-распылители, работающие примерно на 7% площади океана. Согласно расчётам, такой флот мог бы составить около 2400 судов, что соответствует примерно 2% мирового торгового флота.

При этом исследование имеет ограничения: расчёты выполнены с использованием одной климатической модели CESM2, которая отличается высокой чувствительностью к воздействию аэрозолей. Кроме того, прогнозирование развития Эль-Ниньо само по себе имеет неопределённости, а ошибочное применение технологии в год без сильного Эль-Ниньо может привести к нежелательному охлаждению.