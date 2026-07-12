Apple избежала 100%-ных тарифов на чипы после сделки с Intel, выяснил WSJ

Американские власти связали освобождение компании от возможных пошлин на импорт полупроводников с расширением производства чипов в США, включая возможный выпуск компонентов для Mac и iPhone

Apple получила освобождение от планируемых США 100% тарифов на импорт полупроводников после обязательств увеличить инвестиции в американскую экономику и возможной договорённости о производстве чипов компанией Intel, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, переговоры с администрацией Дональда Трампа включали обсуждение поддержки испытывающего трудности американского производителя микросхем.

Летом прошлого года генеральный директор Apple Тим Кук пытался убедить администрацию США отказаться от введения пошлин на все импортируемые полупроводники. Такие меры могли увеличить стоимость ключевых продуктов компании. В ходе переговоров президент США Дональд Трамп и министр торговли Говард Лютник предложили рассмотреть участие Intel в качестве одного из элементов соглашения.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

По информации источников, знакомых с переговорами, Apple планирует использовать чипы производства Intel как минимум для части будущих устройств, включая компьютеры Mac и смартфоны iPhone. Связь между переговорами о тарифах и возможной сделкой Apple с Intel ранее публично не раскрывалась.

Позднее Трамп заявил, что Apple начнёт использовать произведённые Intel чипы для некоторых продуктов, после чего акции Intel достигли рекордных значений. Он объяснил поддержку компании необходимостью развивать производство полупроводников внутри США.