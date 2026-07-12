OpenAI лишилась руководителя направления безопасности на фоне масштабной перестройки управления

OpenAI покидает руководитель направления систем безопасности Йоханнес Хайдеке (Johannes Heidecke), который отвечал за работу по оценке рисков и надёжности моделей компании.

Его уход происходит после внутренней перестройки, в рамках которой команды безопасности будут теснее интегрированы с подразделениями, разрабатывающими новые модели искусственного интеллекта.

Главный научный директор OpenAI Марк Чен (Mark Chen) сообщил сотрудникам, что Мия Глейзе (Mia Glaese), ранее занимавшая должности вице-президента по исследованиям и руководителя направления alignment — методов согласования поведения ИИ с заданными целями и ограничениями, — теперь будет руководить одновременно исследованиями и безопасностью. Временно обязанности руководителя систем безопасности возьмёт на себя Саачи Джейн (Saachi Jain), ранее возглавлявшая отдельные команды безопасности OpenAI.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Чен отметил, что требования к безопасности растут по мере того, как компания чаще обучает и выпускает новые модели. По его словам, ускорение разработки привело к усложнению координации между командами, поэтому специалисты по безопасности должны раньше подключаться к решениям о создании моделей и запуске продуктов.

Хайдеке присоединился к OpenAI в 2021 году как специалист по безопасности ИИ, а в 2024 году возглавил направление систем безопасности после ухода Лилиан Венг (Lilian Weng) с этой должности.

Перестройка происходит в период активного развития OpenAI: компания выпустила модель GPT-5.6, которую представила как наиболее мощную систему для агентного программирования, но также сообщила о проблемах с нежелательным поведением модели по сравнению с предыдущими версиями. Одновременно OpenAI развивает направление потребительских устройств и готовится к возможному IPO, которое может стать одним из крупнейших размещений среди технологических компаний.

Изменения в руководстве затронули и продуктовый блок: Грег Брокман (Greg Brockman), сооснователь OpenAI, продолжит отвечать за продукты и ключевые бизнес-проекты после того, как Фиджи Симо (Fidji Simo) отошла от операционного управления из-за проблем со здоровьем и перешла в статус советника.