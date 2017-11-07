Обзор операционной системы watchOS 4

Какие обновления ждут пользователей Apple Watch?

Незадолго до выхода нового поколения умных часов Apple Watch — Series 3 — компания Apple выпустила новую версию операционной системы для часов Apple Watch — watchOS 4. В этой статье мы расскажем вам про основные новшества watchOS 4 и попробуем разобраться, в каком направлении производитель из Купертино планирует развивать ПО своего наручного продукта.

Надо сразу отметить, что компания Apple обновляет свою ОС для часов гораздо чаще и пунктуальнее, чем Google. У создателей Android Wear только вышла вторая версия, тогда как Apple уже выпускает watchOS 4. Но, с другой стороны, количество важных нововведений в watchOS 4 не так велико, поэтому называть ее новым крупным релизом можно лишь с некоторой натяжкой. И тем не менее, нам она интересна не только с точки зрения практических возможностей, которые появятся у пользователей Apple Watch, но и как свидетельство определенного курса, взятого компанией Apple.

Итак, если суммировать новшества watchOS 4, то получится, что главное — это новые циферблаты, расширение фитнес-возможностей (в частности, приложения «Тренировки») и усовершенствование приложения «Музыка» в части независимой работы. Плюс — небольшие изменения в интерфейсе.

Впечатляет? Не очень. Однако не стоит делать выводов раньше времени. Незначительные на первый взгляд изменения весьма существенно меняют само взаимодействие с часами и красноречиво свидетельствуют о том, куда движется Apple в плане развития этого продукта. В частности, циферблаты здесь — не просто красивые картинки, а нечто принципиально большее. С них и начнем.

Циферблаты

В watchOS 4 появилось три новых циферблата. Они называются Siri, «Калейдоскоп» и «История игрушек», причем Siri — нечто крайне интересное и перспективное.

Чтобы их добавить, надо зайти в приложение Apple Watch на iPhone, выбрать «Циферблаты», и там мы увидим раздел «Новое в watchOS». В нем-то и будут три циферблата. Выбираем первый — Siri — и видим рядом с изображением экрана часов кнопку «Добавить».

Внизу можно настроить два информационных поля циферблата, расположенных вверху слева и вверху справа — указать, какая информация там будет отображаться. Впрочем, это было и у некоторых циферблатов Apple в предыдущих версиях ОС.

А вот что в данном случае совершенно новое, так это принцип отображения информации на основной части поля циферблата. Добавив циферблат Siri на часы, мы видим вертикальный ряд карточек, каждая из которых представляет информацию, предположительно интересную для пользователя именно сейчас. Да-да, вы правильно поняли: часы сами определяют, что именно для вас сейчас будет актуально — это и отображается.

Название Siri, видимо, призвано указать на «интеллектуальность» системы, учитывающей поведение пользователя (например, последние и самые часто запускаемые приложения), а также ту информацию, которую содержат приложения. Например, если у вас в Wallet посадочный талон на самолет, а в календаре — встречи, то все это будет показываться в карточках циферблата. Плюс к этому, там может быть информация о погоде, курсе валют и прочие динамически меняющиеся данные.

На скриншотах выше видно, что набор карточек меняется даже в течение относительно небольшого промежутка времени. При этом, что важно, пользователь не имеет отношения к их выбору и порядку. Кастомизировать можно только информацию вверху. Например, наш опыт показал, что очень удобно бывает вывести там информацию об оставшемся заряде аккумулятора.

Что еще интересно? Чтобы листать карточки, надо использовать колесико Digital Crown. Просто свайпом это сделать невозможно, потому что вертикальные свайпы на циферблате открывают другие окна (панель уведомления и быстрые настройки). И это, на самом деле, очень показательный момент. Еще в обзоре первой версии watchOS и, соответственно, первой модели Apple Watch мы отмечали, что хотя сама идея наличия колесика интересна, однако большого смысла его использовать пока нет. И вот теперь Apple все активнее задействует этот элемент управления, причем в тех операциях, которые иным образом выполнить просто нельзя.

Что же касается циферблата Siri в целом, то сам факт появления такой идеи в каком-то смысле можно считать поворотным моментом: Apple предполагает, что часы сами будут определять, что нужно пользователю в данный момент, и дадут максимально быстрый доступ к этой информации. Посмотрим, как будет развиваться это направление.

Еще один новый циферблат называется «Калейдоскоп». Пользователю предлагается выбрать картинку или загрузить свою, после чего на основе нее будет сгенерирован круглый калейдоскоп. Вращая колесико, можно увидеть изменение узора.

Понятно, что с точки зрения функциональности это вещь бесполезная, да и не сказать чтобы особо удобная в плане отображения времени. Но здесь важнее другое: мы видим, что Apple упорно пытается все-таки приучить пользователей к колесику. И в этом плане «Калейдоскоп» и циферблат Siri — вполне перспективные вещи.

Наконец, третий из новых циферблатов — «История игрушек».

С одной стороны, здесь все предсказуемо: Apple использовала персонажей знаменитого мультфильма, спродюсированного Стивом Джобсом. С другой стороны, по самой идее циферблат сильно отличается от того же «Микки Мауса», столь известного еще со времен первых Apple Watch. В «Истории игрушек» идея в том, что персонажи появляются сбоку от изображения часов и порой даже выделывают какие-то фокусы.

Здесь уже нет ничего новаторского, и понятно, что для Apple такой циферблат — скорее, дань памяти Стиву Джобсу (который, как мы знаем, в создании мультфильма участвовал очень активно). Но для любителей мультяшных персонажей »История игрушек» может быть хорошим бонусом.

Обновленное приложение «Музыка»

Еще одно важное обновление (помимо циферблатов) — усовершенствованное приложение «Музыка». Теперь оно автоматически загружает на часы те треки и альбомы, которые вы чаще всего слушаете на iPhone. И, следовательно, при наличии Bluetooth-гарнитуры (например, AirPods) вы можете слушать любимую музыку напрямую с часов, причем не надо тратить время на синхронизацию и какие-то иные действия.

Само приложение сделано, кажется, максимально удобно для формата часов. И особенно стоит отметить регулировку громкости. Для уменьшения или увеличения громкости надо, как легко догадаться, покрутить колесико Digital Crown. Это еще один пример того, как Apple приучает использовать колесико не только в качестве кнопки.

Пожалуй, главная проблема с приложением «Музыка» — в том, что оно периодически теряет AirPods, поскольку к ним подключается смартфон. С другой стороны, при наличии смартфона большой необходимости слушать музыку с часов нет. Скорее, это опция для занятий спортом или коротких прогулок, на которые теперь можно выходить без смартфона.

Изменения интерфейса

Apple внесла некоторые изменения в интерфейс часов. В частности, среди быстрых настроек добавился режим «Театр». Он позволяет отключить и экран (до вашего прикосновения или нажатия на любую кнопку), и звук.

Это действительно полезная опция, особенно если учесть, что раньше при нахождении в театре или концертном зале требовалось нажимать сразу три кнопки — «Не беспокоить», «Ночной режим» и «Вибросигнал», чтобы минимизировать возможную активность часов. И все равно приходили оповещения типа «Не пора ли вам размяться?» или «Вы выполнили вашу цель по активности». Теперь проблема решена.

Еще одно новшество интерфейса — переход между приложениями при нажатии боковой продолговатой кнопки. Теперь миниатюры окон выстроены в вертикальный ряд, причем для навигации по ним можно использовать как экран, так и колесико.

Спортивные возможности

Последнее из значительных новшеств watchOS 4 — это обновленное приложение «Тренировка» и в целом расширенные спортивные возможности. Так, в «Тренировке» изменился интерфейс, но главное — появился ряд новых видов спорта.

Кроме того, Apple сообщает, что существенно расширила возможности режима плавания. Но у нас его не было — вероятно, по причине того, что на первых Apple Watch, которые мы использовали для тестирования, в принципе отсутствует достаточная влагозащита, потому и режима плавания нет. Таким образом, Apple активно расширяет возможности спортивного использования Apple Watch.

Выводы

Не особо интересное на первый взгляд обновление watchOS на самом деле позволяет нам понять, в каком направлении Apple планирует развивать свою операционную систему и часы. А учитывая, что Apple Watch — по-прежнему самая популярная модель на рынке умных часов, вслед за Apple какие-то идеи наверняка внедрят и конкуренты.

Итак, главное и самое интересное — это попытка изменить сам принцип взаимодействия часов с пользователем. Теперь ставка делается на то, что часы сами «поймут», какая информация пользователю нужна в данный момент. Циферблат Siri — лишь один тому пример, хотя и самый яркий. Другой пример — приложение «Музыка», автоматически загружающее на часы те треки, которые вы слушаете чаще всего.

Следовательно, речь идет о том, что часы теперь должны как можно глубже анализировать поведение пользователя и на основе этого давать ему все необходимое, не заставляя нажимать на экран и вообще прилагать какие-либо усилия.

Но если все же пользователь будет «вручную» управлять часами, то необходимо приучить его к использованию колесика Digital Crown. Видимо, именно так решили дизайнеры и создатели Apple Watch, вспомнив, что этот элемент остается практически не задействованным в часах. Теперь нам его может быть даже слишком нарочито предлагают. Но, впрочем, в некоторых ситуациях это колесико может быть достаточно удобным. Проблема только в том, как преодолеть инерцию привычек пользователей и научить их не забывать про этот элемент. Циферблат «Калейдоскоп» — как раз пример формирования пользовательских привычек игровым способом.

И конечно, спортивное применение часов — еще одно ключевое направление. Хотя понятно, что по своим габаритам умные часы не сравнятся со специализированными фитнес-браслетами, но зато они могут быть куда функциональнее. И было бы странно это не использовать. Так что Apple расширяет поддерживаемые виды спорта и типы тренировок, совершенствует интерфейс и делает массу усилий, чтобы повысить привлекательность часов для спортсменов и людей, ведущих здоровый образ жизни.