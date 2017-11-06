Смартфон OnePlus 5T замечен в GFXBench

Исполнительный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) оставил на своей страничке в Weibo сообщение, которое было опубликовано при помощи смартфона OnePlus 5T.
Кроме того, устройство было замечено в базе данных тестового пакета GFXBench. Протестированный смартфон работает под управлением Android 7.1.1 Nougat, имеет шестидюймовый дисплей разрешением 2160 х 1080 пикселей.
Новинка оснащена однокристальной системой Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 флэш-памяти. Главный модуль основной сдвоенной камеры имеет разрешение 16 Мп. Фронтальная камера получила датчик изображения разрешением 20 Мп.
Анонс смартфона ожидается во второй половине ноября.