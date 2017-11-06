Анонс смартфона ожидается во второй половине ноября.

Новинка оснащена однокристальной системой Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 флэш-памяти. Главный модуль основной сдвоенной камеры имеет разрешение 16 Мп. Фронтальная камера получила датчик изображения разрешением 20 Мп.

Кроме того, устройство было замечено в базе данных тестового пакета GFXBench. Протестированный смартфон работает под управлением Android 7.1.1 Nougat, имеет шестидюймовый дисплей разрешением 2160 х 1080 пикселей.

Исполнительный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) оставил на своей страничке в Weibo сообщение, которое было опубликовано при помощи смартфона OnePlus 5T.

Все новости за сегодня

Google снизила максимальное разрешение видеороликов HDR до 1080р для мобильных устройств: Изначально разрешение видеороликов HDR на мобильных устройствах можно было выбрать вплоть до 1440p или даже 2160p

Портативный аккумулятор Dodocool емкостью 10 000 мА•ч получил сертификат MFi: Новинка предлагается по цене 25 долларов

Представлено ограниченное издание умных часов Nokia Steel: Nokia Steel имеют вид классических часов, они могут синхронизироваться со смартфоном и весами Nokia

Смартфон OnePlus 5T замечен в GFXBench: Анонс смартфона ожидается во второй половине ноября

Apple предупреждает, что дисплей смартфона iPhone X может «выгорать»: Apple рекомендует использовать автоматическое управление уровнем яркости, сократить время до автоматической блокировки смартфона

Тим Кук сравнил затраты на кофе со стоимостью iPhone X: В США вы можете быть владельцем iPhone всего за 33 доллара в месяц

Некоторые пользователи iPhone X столкнулись с проблемами при активации смартфонов: Процесс активации может занимать длительное время, после чего появляется сообщение об ошибке

Фронтальная камера смартфона LG X401 имеет угол обзора 120°: Продажи начнутся 7 ноября по цене около 260 долларов

T-Mobile и Sprint не смогли договориться о слиянии: Переговоры окончены