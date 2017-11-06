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В IDC оценили рост рынка общедоступных облачных сервисов за год в 28,6%

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Теги: IDC

Источник: IDC

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Специалисты аналитической компании IDC подсчитали расходы на общедоступные облачные сервисы в первом полугодии текущего года. По подсчетам аналитиков, по сравнению с тем же периодом 2016 года указанный рынок вырос на 28,6%. Оборот за полгода составил 63,2 млрд долларов, что превосходит прогноз IDC.

IDC прогнозирует, что в 2021 году расходы на общедоступные облачные сервисы достигнут 266 млрд долларов

Наибольшая доля рынка соответствует решениям категории «приложение как сервис» (SaaS). Она равна 68,7%. При этом указанный сегмент растет медленнее двух других. За год он увеличился на 22,9%, тогда как сегмент «платформа как сервис» (PaaS) — на 50,2%. Доля решений «платформа как сервис» пока остается наименьшей. Она равна 13,6%. Сегмент «инфраструктура как сервис» (IaaS) занимает 17,8% рынка, а рост расходов в этом сегменте равен 38,1%.

6 ноября 2017 Г.

17:46

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