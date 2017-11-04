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Концептуальный беспилотный автомобиль Sony SC-1 лишён даже окон

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Теги: Sony, авто

Источник: Sony

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На автомобильном рынке есть одна особенность: создавать концепты, которые никогда не будут воплощены в реальности. Да, порой концепты являются прообразами грядущих моделей, но нередко они создаются просто для демонстрации.

Именно к таким относится концепт Sony SC-1. Это то, как японский гигант видит будущее беспилотного транспорта. Тот факт, что это концепт ради концепта, доказывает, к примеру, отсутствие окон. Вместо них установлены экраны, а управлять машиной, а такая особенность предусмотрена, при необходимости предлагают, ориентируясь на изображения с множества камер.

Концепт-кар Sony SC-1 оснащён модемом 5G

Кроме них авто оснащено лидарами, ультразвуковыми датчиками и модулем связи 5G компании DoCoMo. Sony не стала даже придумывать, каким двигателем будет оснащаться SC-1, отметив лишь, что это агрегат на альтернативном виде топлива.

При этом, что интересно, SC-1 реально существует. Sony утверждает, что прототип колесит вокруг университета в Окинаве ещё с прошлого месяца. Габариты автомобиля составляют 3140 х 1310 х 1850 мм. Он рассчитан на трёх пассажиров и способен двигаться со скоростью до 19 км/ч.

4 ноября 2017 Г.

16:04

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