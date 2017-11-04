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Владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy могут полностью отключить кнопку Bixby

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Теги: Samsung

Источник: Sammobile

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В сентябре этого года компания Samsung выпустила обновление для флагманских смартфонов Galaxy, оснащенных аппаратной кнопкой запуска персонального помощника Bixby.

После установки обновления у пользователей, которым не нравились случайные нажатия кнопки, появилась возможность отключить ее. Отключение оказалось неполным, при выключенном дисплее нажатие кнопки включало экран. Если же голосовой помощник уже запущен, то, удерживая кнопку, можно отдать голосовую команду.

Владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy могут полностью отключить кнопку Bixby

Теперь же было выпущено еще одно обновление для сервиса и приложения Bixby. Пользователи Samsung Galaxy S8, S8+ и Note8 получили возможность полностью отключить соответствующую кнопку.

Окончательно признать, что идея отдельной кнопки для Bixby пришлась по душе далеко не всем, в Sasmung пока не могут. Поэтому возможности привязать к этой кнопке запуск любого приложения у владельцев данных смартфонов еще нет.

4 ноября 2017 Г.

13:50

Ctrl
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Владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy могут полностью отключить кнопку Bixby: Окончательно признать, что идея отдельной кнопки для Bixby пришлась по душе далеко не всем, в Sasmung пока не могут

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