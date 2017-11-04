Представлен смартфон Asus Pegasus 4S

Компания Asus представила бюджетный смартфон Asus Pegasus 4S в металлическом корпусе, который получил дисплей, занимающий почти всю переднюю панель.

Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма при разрешении 1440 х 720 пикселей, базовая версия получила 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Также предусмотрена версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. В обоих случаях используется однокристальная система MediaTek MT6750T.

Основная сдвоенная камера получила датчики изображения разрешением 16 и 8 Мп, фронтальная камера является 8-мегапиксельной.

Аккумулятор характеризуется емкостью 4030 мА•ч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat, поддерживаются LTE и VoLTE. На задней панели расположен дактилоскопический датчик.

Цена и сроки выхода новинки пока не сообщаются.