В играх Activision Blizzard за квартал пользователи тратят более 1 млрд долларов

Компания Activision Blizzard, обладающая самой крупной в мире игровой сетью, опубликовала очередной квартальный отчет. Составители отчета отмечают, что фактические показатели превысили ожидания.

Отчетный период принес издателю видеоигр рекордно большой для третьего квартала чистый доход 1,618 млрд долларов, тогда как в компании прогнозировали получение 1,385 млрд долларов. В третьем квартале 2016 года этот показатель был равен 1,568 млрд долларов. Если выделить доход, полученный по цифровым каналам, он тоже оказывается рекордным — 1,35 млрд долларов.

При расчете по GAAP операционная прибыль получается равной 16%, не по GAAP — 30%. Прибыль на акцию за год уменьшилась с 0,26 до 0,25 доллара. Расчет не по GAAP дает значения 0,47 и 0,49 доллара соответственно.

Среди статистических данных, приведенных в отчете, можно выделить число активных пользователей в месяц игровой сети Activision Blizzard. Оно равно 384 млн человек. Внутри игр пользователи за квартал потратили более 1 млрд долларов.