Пользователи Samsung Galaxy Note8 сообщают о зависаниях смартфонов

На официальном форуме Samsung находится довольно большое количество жалоб пользователей Samsung Galaxy Note8, которые сообщают о том, что их смартфоны зависают при обычных сценариях использования.

Если говорить более конкретно, то наиболее частой причиной зависания смартфона является обращение к списку контактов, как через соответствующее приложение, так и например при выборе контакта в списке набранных вызовов.

Единственный способ вернуть устройство к нормальному режиму работы — осуществить перезагрузку. Стоит отметить, что проблема проявляется у жителей самых разных регионов и стран.

Официального заявления от Samsung пока не последовало.