Камера TrueDepth в iPhone X не всегда различает близнецов

Сегодня многочисленные обзоры смартфона iPhone X позволили узнать, что камера TrueDepth работает весьма хорошо, но не настолько хорошо, как обещала Apple.

Но кроме изменений внешности разными способами, с чем мы уже разобрались, оставался вопрос способности смартфона различать близнецов. Об этом Apple даже пошутила во время презентации.

Что же, с этим у iPhone X дела обстоят по-разному. В Сети пока не очень много таких тестов и на данный момент результаты разделились примерно поровну. То есть в половине случаев смартфон принимает близнеца за чужого человека, а в половине — за своего владельца.

Однако тут Apple заранее предупреждала, что с близнецами система может и не справиться и не обещала того, что не смогла бы выполнить. Учитывая, что это первая реализация камеры TrueDepth, пока результат в целом можно назвать положительным.