Первые обзоры смартфона iPhone X показывают, что камера TrueDepth всё-таки не так всесильна, как описывала Apple

Несмотря на то, что продажи iPhone X начнутся 3 ноября, Apple пошла на весьма нетипичный для компании шаг и раздала новинки множеству тематических ресурсов за несколько дней до старта.

В итоге уже сегодня в Сети можно найти немало обзоров и распаковок. Благодаря этому мы имеем возможность узнать важные детали.

Во-первых, к смартфону стоимостью от 1000 долларов (а во многих странах он гораздо дороже) Apple не положила адаптер для быстрой зарядки. Внутри упаковки покупатели флагмана найдут обычное ЗУ на 1 А. Конечно, можно сказать, что существующие мощные ЗУ у компании слишком габаритные, но другие производители ведь смогли разработать необходимые зарядные устройства подходящих размеров. В итоге остаётся констатировать факт — Apple попросту пожадничала и даже столь дорогой аппарат получил обычное ЗУ. К слову, комплект iPhone X в принципе ничем существенно не отличается от предшественников.

Второй важный момент — работа камеры TrueDepth. На презентации Apple пообещала, что камера сможет узнать владельца, даже если он наденет шапку, шляпу, очки, отрастит бороду и так далее. Оказалось, что компания немного лукавила. К примеру, если немного поправить причёску или сбрить бороду, то проблем с распознаванием не будет. А вот с остальным могут возникнуть вопросы. Слишком необычные очки, шапка вместе с шарфом и прочие подобные резкие изменения iPhone X не поймёт. Это же справедливо для париков или накладных усов, но это скорее важно просто для эксперимента, нежели для реальной жизни.

Так что камера TrueDepth хоть и впечатляет, но она не настолько всесильна, как её описывала Apple во время презентации. Справедливости ради стоит отметить, что в таких ситуациях всё решается достаточно просто. Если пользователь надел шляпу и смартфон не смог его распознать, достаточно разблокировать аппарат посредством пароля, и он автоматически без каких-то подтверждений или оповещений запомнит новый образ владельца. То есть сразу после этого смартфон уже будет понимать, что перед ним его пользователь, но в другом облике. Правда, для девушек, которые ежедневно любят сильно менять свой образ посредством разнообразных шляпок, шарфов, очков и прочих подобных аксессуаров, это всё-таки может стать проблемой.