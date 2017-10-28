Дисплей размером 5,2 дюйма при диагонали характеризуется разрешением 1280 х 720 пикселей. В оснащение аппарата входят камеры разрешением 13 и 5 Мп. На тыльной стороне корпуса находится дактилоскопический датчик. Устройство размерами 147 х 71 х 8,5 мм и массой 160 г работает от аккумулятора емкостью 4870 мА∙ч.

Основой устройства служит однокристальная система с восьмиядерным процессором, работающим на частоте 1,4 ГГц под управлением ОС Android 7.1.1. Устройство будет предложено в нескольких вариантах. В зависимости от варианта, объем оперативной памяти равен 3, 4 или 8 ГБ, и флэш-памяти может быть 32 или 64 ГБ.

В базе данных TENAA появился смартфон ZTE с индексом A0620.

Смартфон ZTE A0620 будет выпускаться в вариантах с 3, 4 и 8 ГБ ОЗУ

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Смартфон ZTE A0620 будет выпускаться в вариантах с 3, 4 и 8 ГБ ОЗУ: Емкость аккумулятора смартфона ZTE A0620 равна 4870 мА∙ч

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