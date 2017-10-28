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Стоимость замены заднего стекла iPhone X выше, чем стоимость OnePlus 5

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Теги: Apple

Источник: Apple

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Смартфон Apple iPhone X, как известно, получил безрамочный дисплей OLED. Он крупнее и дороже экранов в младших iPhone. И теперь стало известно, во сколько пользователям обойдётся его замена в случае повреждения.

Итак, в отсутствие расширенной гарантии замена обойдётся в 280 долларов. Для сравнения, владельцам iPhone 6 такая процедура обойдётся в 130 долларов, а пользователи iPhone 8 должны будут заплатить 170 долларов.

Заменить заднее стекло в iPhone X обойдётся в 550 долларов

Но это ещё не самое дорогое удовольствие. Все остальные негарантийные процедуры ремонта будут стоить 550 долларов! Проще говоря, именно столько придётся отдать для замены заднего стекла. Для того же iPhone 8 это стоит 350 долларов.

В итоге при возможности всё-таки лучше приобрести расширенную гарантию AppleCare+, которая для флагмана стоит 200 долларов. Правда, как мы помним, Apple оставила за собой право в «определённых случаях» отказывать в гарантийной замене заднего стекла даже при наличии AppleCare+.

28 октября 2017 Г.

12:45

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