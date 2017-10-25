В этом году Asus и MSI отгрузят по 5-5,2 млн 3D-карт

Интерес к добыче криптовалют оживил рынок 3D-карт. В результате ожидается, что большинство производителей этой продукции продемонстрирует рост продаж по итогам текущего года.

По оценке отраслевых источников, компании Asustek Computer и Micro-Star International (MSI) отгрузят по 5-5,2 млн карт каждая, Gigabyte Technology — 4,5 млн штук, Colorful — 4,1 млн.

Еще лучше будет результат компании Palit Microsystem, которая выпускает 3D-карты на условиях OEM и под собственными марками, включая Palit и Galax. Суммарно этот производитель в 2017 году выпустит более 7,5 млн 3D-карт.

Особенно хорошими для производителей 3D-карт были второй и третий квартал. Сейчас рост начал замедляться, а цены на карты стабилизируются. Ожидается, что показатели четвертого квартала будут ниже показателей третьего квартала. Хотя на рынке наблюдается нехватка 3D-карт, источник уверен, что дело не в повышении спроса, а в ограничении поставок GPU со стороны Nvidia и AMD. Наблюдатели полагают, что в 2018 году рынок 3D-карт снова начнет сокращаться.