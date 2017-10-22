Уже выпущенные телевизоры LG получат поддержку звука в формате Dolby TrueHD

Компания LG Electronics сообщила о том, что уже выпущенные в этом году телевизоры OLED получат поддержку несжатого звука в формате Dolby TrueHD.

Это, как говорится в пресс-релизе, означает, что зрители будут слышать звук при просмотре фильмов именно так, как задумывалось его создателями. Соответствующая функциональность будет добавлена в самое ближайшее время при помощи обновления программного обеспечения.

Все телевизоры OLED компании LG, которые были выпущены в этом году, поддерживают технологию сжатия звука Dolby AC-4, а также расширенный динамический диапазон Dolby Vision. Сервисы стриминга видеоконтента уже предлагают более 100 фильмов, которые позволяют увидеть преимущества Dolby Vision.

Кроме того, грядущее обновление будет включать поддержку кодека MAT (Metadata-enhanced Audio Transmission) для активации Dolby TrueHD в совместимых консольных играх.

Прошивка будет выпущена до конца месяца.