В семействе АС Google Home появится модель Quartz с экраном

По последним слухам, компания Google работает над умной акустической системой под кодовым названием Quartz, которая будет оснащена сенсорным дисплеем.

Модель будет выпущена в линейке Google Home, которая уже включает такие колонки, как Google Home, Google Home Max, and Google Home Mini.

Новой устройство позволит вам просматривать видеоролики в YouTube, а также карты в приложении Google Maps, пользоваться интернет-браузером и так далее.

Напомним, дисплеями оснащены такие умные АС, как Amazon Echo и Echo Spot. Amazon Echo уже присутствует на рынке с дисплеем диагональю 7 дюймов, Echo Spot получила круглый дисплей диаметром 2,5 дюйма, в продажу новинка поступит 19 декабря.