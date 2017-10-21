Адаптер Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 может выводить картинку 4К с одного ПК на два дисплея

Компания Sonnet Technologies выпустила адаптер Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0, который совместим с Mac, а также компьютерами, работающими под управлением операционной системы Windows.
Главной особенностью Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 является возможность вывода картинки на два дисплея. Причем разрешение каждого дисплея может составлять до 4К (3840 x 2160), но предусмотрена поддержка и более низкого разрешения:
- 1920 x 1080
- 1920 x 1440
- 1920 x 1200
- 1856 x 1392
- 1792 x 1344
- 1680 x 1050
- 1600 x 1200
- 1440 x 990
- 1400 x 1050
- 1360 x 768
- 1280 x 1024
- 1280 x 960
- 1152 x 768
- 1024 x 768
Во всех случаях частота обновления картинки составляет 60 к/с. При желании можно вывести картинку на один дисплей разрешением 5K.
Для работы адаптера не требуется блок питания, он получает необходимое количество энергии от порта Thunderbolt 3. Производитель утверждает, что данный адаптер, в отличие от других, оснащенных разъемом USB, не влияет на производительность компьютера.
Цена адаптера составляет 90 долларов.