Для работы адаптера не требуется блок питания, он получает необходимое количество энергии от порта Thunderbolt 3. Производитель утверждает, что данный адаптер, в отличие от других, оснащенных разъемом USB, не влияет на производительность компьютера.

Во всех случаях частота обновления картинки составляет 60 к/с. При желании можно вывести картинку на один дисплей разрешением 5K.

Главной особенностью Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 является возможность вывода картинки на два дисплея. Причем разрешение каждого дисплея может составлять до 4К (3840 x 2160), но предусмотрена поддержка и более низкого разрешения:

Компания Sonnet Technologies выпустила адаптер Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0, который совместим с Mac, а также компьютерами, работающими под управлением операционной системы Windows.

Адаптер Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 может выводить картинку 4К с одного ПК на два дисплея

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