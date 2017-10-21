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Адаптер Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 может выводить картинку 4К с одного ПК на два дисплея

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Источник: Sonnet

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Компания Sonnet Technologies выпустила адаптер Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0, который совместим с Mac, а также компьютерами, работающими под управлением операционной системы Windows.

Адаптер Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 может выводить картинку 4К с одного ПК на два дисплея

Главной особенностью Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 является возможность вывода картинки на два дисплея. Причем разрешение каждого дисплея может составлять до 4К (3840 x 2160), но предусмотрена поддержка и более низкого разрешения:

  • 1920 x 1080
  • 1920 x 1440
  • 1920 x 1200
  • 1856 x 1392
  • 1792 x 1344
  • 1680 x 1050
  • 1600 x 1200
  • 1440 x 990
  • 1400 x 1050
  • 1360 x 768
  • 1280 x 1024
  • 1280 x 960
  • 1152 x 768
  • 1024 x 768

Во всех случаях частота обновления картинки составляет 60 к/с. При желании можно вывести картинку на один дисплей разрешением 5K.

Адаптер Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 может выводить картинку 4К с одного ПК на два дисплея

Для работы адаптера не требуется блок питания, он получает необходимое количество энергии от порта Thunderbolt 3. Производитель утверждает, что данный адаптер, в отличие от других, оснащенных разъемом USB, не влияет на производительность компьютера.

Цена адаптера составляет 90 долларов.

21 октября 2017 Г.

10:46

Ctrl
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Адаптер Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 может выводить картинку 4К с одного ПК на два дисплея: Цена адаптера составляет 90 долларов

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