Смартфон HTC U11 Plus получил экран со скругленными углами

В базе TENAA замечен смартфон HTC U11 Plus. Судя по изображению анфас, нижние углы шестидюймового экрана устройства скруглены (правая копия модифицирована, чтобы это было лучше видно).

Верхний край экрана имеет привычные угловатые окончания.

Учитывая, что нижняя часть экрана значительную часть времени будет использоваться для отображения кнопок Android, обрезка углов не приведет к сколько-нибудь значимой потере экранного пространства.

Поскольку экран имеет соотношение сторон 18:9, то и просмотр видеозаписей или трансляций, которые чаще всего характеризуются соотношением 16:9 или менее, тоже не пострадает.

К сожалению, технических характеристик устройства на сайте TENAA пока нет. По предварительным данным, аппарат построен на SoC Snapdragon 835 и работает под управлением Android 8.0 Oreo. Ожидается, что он будет представлен 2 ноября.