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Смартфон HTC U11 Plus получил экран со скругленными углами

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Теги: HTC

Источник: TENAA

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В базе TENAA замечен смартфон HTC U11 Plus. Судя по изображению анфас, нижние углы шестидюймового экрана устройства скруглены (правая копия модифицирована, чтобы это было лучше видно).

Смартфон HTC U11 Plus замечен в базе TENAA

Верхний край экрана имеет привычные угловатые окончания.

Смартфон HTC U11 Plus замечен в базе TENAA

Учитывая, что нижняя часть экрана значительную часть времени будет использоваться для отображения кнопок Android, обрезка углов не приведет к сколько-нибудь значимой потере экранного пространства.

Смартфон HTC U11 Plus замечен в базе TENAA

Поскольку экран имеет соотношение сторон 18:9, то и просмотр видеозаписей или трансляций, которые чаще всего характеризуются соотношением 16:9 или менее, тоже не пострадает.

Смартфон HTC U11 Plus замечен в базе TENAA

К сожалению, технических характеристик устройства на сайте TENAA пока нет. По предварительным данным, аппарат построен на SoC Snapdragon 835 и работает под управлением Android 8.0 Oreo. Ожидается, что он будет представлен 2 ноября.

21 октября 2017 Г.

12:50

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