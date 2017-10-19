Sony Xperia Hello — устройство с SoC Snapdragon 650 и ОС Android. Но это не смартфон и не планшет

Ассортимент компании Sony пополнил домашний робот Xperia Hello! (восклицательный знак — часть названия). Это серийная версия прототипа, который под именем Xperia Agent показали ещё в начале года.

По сути, Xperia Hello представляет собой аналог умных домашних АС или голосовых ассистентов, с той ли разницей, что у устройства Sony есть условная голова с камерой, способная следить за пользователями, а также новинка умеет поворачиваться вокруг своей оси.

Xperia Hello оснащается вертикальным дисплеем диагональю 4,6 дюйма разрешением 1280 х 720 пикселей. В основе лежит SoC Snapdragon 650. Оперативной и флэш-памяти у робота 3 и 32 ГБ соответственно. Также можно отметить 13-мегапиксельную камеру, модуль GPS, порт USB-C, аккумулятор ёмкостью 2300 мА·ч и адаптеры беспроводных интерфейсов.

Габариты Xperia Hello составляют 111 х 216 мм при массе 1,085 кг. Работает робот под управлением Android 7.1. Как можно видеть, общение с устройством происходит посредством голосовых команд, но тут нет какого-то именитого голосового ассистента. Вместо этого Sony использовала некий ИИ, который является также основой умного наушника Xperia Ear.

Продавать робота в Японии начнут в следующем месяце. Цена пока не названа.