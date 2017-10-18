Обозреватели разочарованы шестидюймовым смартфонным дисплеем P-OLED производства LG

В недавно представленных смартфонах LG V30 и Google Pixel 2 XL используются дисплеи OLED производства LG. Точнее говоря, одна и та же модель типа P-OLED размером 6 дюймов и разрешением 2880 х 1440 пикселей.

Как мы уже сообщали, протестировав предсерийный экземпляр V30, специалисты Ars Technica оказались не в восторге от его дисплея. Недавний обзор серийного устройства подтвердил, что ситуация не изменилась.

В обзоре снова отмечено низкое качество дисплея Pixel 2 XL. К его недостаткам обозреватели Ars Technica отнесли «грязную зернистость», постоянно заметную на изображении. Особенно явно этот дефект проявляется в затемненных помещениях, когда экран работает не минимальной яркости.

В целом дисплей производства LG существенно уступает дисплею AMOLED производства Samsung, используемому в смартфоне Pixel 2.

В обзоре The Verge дисплею V30 досталось еще больше. По словам обозревателей, у дисплея есть проблемы с равномерной заливкой определенным цветом — на изображении в этом случае хорошо видны серые потеки. Градации цветов отображаются неравномерно, с резкими переходами и зернистостью. По сути, плохой дисплей портит впечатление от хорошего смартфона.