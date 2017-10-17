Смартфоны Google Pixel 2 без подключения к Сети смогут определять лишь чуть более 17 000 музыкальных композиций

Анонсированные недавно смартфоны Google Pixel 2 имеют одну интересную особенность. Они способны без подключения к Сети определять звучащую музыкальную композицию. Для этого аппараты постоянно слушают окружающие звуки.

Однако отсутствие необходимости подключения к Сети для работы функции Now Playing налагает определённые ограничения. Если точнее, то смартфон просто не сможет хранить в памяти огромную базу данных о миллионах композиций.

Благодаря специалистам XDA стало известно, что на начальном этапе новенькие Pixel смогут автономно определять лишь 17 300 музыкальных композиций. Полный список есть на сайте источника.

Несомненно, это крайне мало. С другой стороны, во-первых, список явно будет пополняться со временем, а во-вторых, в тех странах, где продаются смартфоны Google, явно нет проблем с постоянным подключением к Сети.

К слову, файл, в котором хранятся данные о 17 300 композициях, весит 53 МБ, то есть для расширения базы хотя бы до 1 млн песен придётся увеличивать этот файл примерно до 3 ГБ, на что Google явно не пойдёт.