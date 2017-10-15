Представив свои флагманские смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, компания Google известила общественность о том, что в комлект поставки будет входить переходник с разъемами 3,5 мм и USB-C.
Напомним, новые смартфоны лишены разъема 3,5 мм, поэтому владельцам соответствующих проводных гарнитур придется пользоваться переходником. Но что делать тем, кто потеряет переходник. За крошечный аксессуар компания Google изначально решила просить 20 долларов.
Однако в конце недели Google снизила цену переходника с разъемами 3,5 мм и USB-C до 9 долларов. Ровно столько же Apple просит за аналогичный переходник для новых смартфонов iPhone, которые лишены разъема 3,5 мм.
Google Pixel 2 и Pixel 2 XL поступят в продажу 19 октября.