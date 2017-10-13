Проблемы на производстве камеры TrueDepth для iPhone X заставляют аналитиков вновь снижать прогнозы

Аналитик тайваньской компании Yuanta Investment Consulting Джефф Пу (Jeff Pu) уже второй раз снизил свой прогноз по поставкам смартфонов iPhone X.

Изначально Yuanta Investment Consulting предполагала, что в этом году Apple сможет произвести 45 млн единиц новой продукции. Затем прогноз был снижен до 40 млн смартфонов. В свежем заявлении Джефф Пу говорил уже о 36 млн iPhone X.

Главная причина заключается во фронтальное камере TrueDepth, которая используется для работы системы Face ID. Источники снова и снова говорят, что на производстве уходит значительно больше времени на сборку модуля Romeo, чем модуля Juliet.

Модуль Romeo проецирует более 30 тыс. невидимых лазерных точек для создания точной модели лица пользователя, а модуль Juliet включает инфракрасную камеру для анализа полученной трехмерной модели. Вместе эти два модули и обеспечивают работу системы Face ID.

Джефф Пу считает, что массовое производство iPhone X начнется в середине октября, то есть на следующей неделе. Тогда же начнутся поставки первых партий смартфонов в магазины.

Напомним, KGI Securities считает, что все смартфоны iPhone, которые представят в 2018 году, лишатся дактилоcкопического датчика.

Начало продаж iPhone X ожидается 3 ноября.